مجموعة السبع تلوح بفرض عقوبات جماعية على روسيا بسبب أوكرانيا

وقال وزراء المالية بمجموعة السبع في بيان مشترك نشرته وزارة المالية الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، "نحن مستعدون بشكل جماعي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

وأضاف البيان "أولويتنا هي دعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع، ومع ذلك نؤكد أن أي عدوان عسكري آخر من جانب روسيا ضد أوكرانيا، سيواجه برد قوي وسريع ومنسق".

وشدد البيان على أن دول مجموعة السبع مستمرة في حماية أوكرانيا ودعمها اقتصاديا، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي.

وأكدت الدول الموقعة على البيان مواصلة مراقبة الوضع عن كثب والوقوف على أهبة الاستعداد للعمل، بطريقة منسقة للغاية وفي وقت قصير لتقديم مزيد من الدعم المالي والاقتصادي لأوكرانيا.