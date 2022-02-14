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متحدث الحكومة: الإعلان عن آلية جديدة للإسراع بفحص التصالح فى مخالفات البناء

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:40 م
متحدث الحكومة: الإعلان عن آلية جديدة للإسراع بفحص التصالح فى مخالفات البناء السفير نادر سعد
كتب أيمن رمضان

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم رصد بعض الملاحظات فى تراخيص البناء الجديدة وأخذها فى الاعتبار وتم الاتفاق على آلية للإسراع فى نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أنه حتى الآن بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء 2.8 مليون طلب تصالح، من بينهم مليون و200 ألف فى المدن والباقى فى القرى، وتابع:"وجدنا بعض المخالفات التى لا يتم التصالح فيها وفق للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعى ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين..ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها".

وفى سياق آخر قال "سعد"، إن رئيس الوزراء تابع مع عدد من المسؤولين الجدول الزمنى لإنشاء المجمعات الحكومية التنموية فى كل المحافظات والتى يوجد منها ثلاثة فقط الآن، على أن يتم إنشاؤها فى جميع محافظات مصر وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة فى غضون عامين أو ثلاثة.

وعلى صعيد وقف الدعم عن المعتدين على الأراضى الزراعية، قال إن أى تعدى حدث منذ 10 فبراير سيتم رصدها وإبلاغ وزارة التموين بأسماء المعتدين، وتابع: "خلال أيام قليلة سنعلن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة وسيتم وقف كافة أشكال الدعم لهم"

 


نادر سعد

مخالفات البناء

اخبار مصر

مجلس الوزراء

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