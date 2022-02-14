اليوم السابع
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لجنة فنية لمتابعة التيسيرات المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:46 ص
لجنة فنية لمتابعة التيسيرات المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب ـ محمود راغب

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وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتشكيل لجنة فنية من المجلس لرصد ومتابعة توفير سبل الإتاحة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ كود الإتاحة المصري وآلية تعميمه على جميع المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات، للتأكد من تهيئتها لتيسير استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي، إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يضمن دمجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على الخدمات الخاصة بهم من قبل الوحدات الخدمية المختلفة، وكذلك متابعة تنفيذ بنود الإتاحة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة ببروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة التنمية المحلية منذ عام 2019، الذي يقضي بضرورة توفير سبل الإتاحة المختلفة المكانية والتكنولوجية والبشرية في المرافق العامة بالمحافظات، تيسيرًا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المشاركة في إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية العاملة بالوحدات المحلية على لغة الإشارة ومفاهيم الإعاقة لتيسير تعاملهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل سهولة ويسر.
 
جدير بالذكر، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر توجيهات للمحافظين بتخصيص شباك متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات. 

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

ايمان كريم

الأشخاص ذوى الاعاقه

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