كوريا الجنوبية تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لـ 1.3 مليون شخص

ووفقا لوكالة الأنباء "يونهاب" فإن عدد الأشخاص المستهدفين يصل إلى 1.3 مليون شخص فوق سن 18 عاما ممن تم تطعيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح، وسيتلقون لقاحا من نوع الحمض النووي الريبوزي الرسول "MRNA" سواء من إنتاج شركة فايزر أو موديرنا.

وأوضحت السلطات الصحية أنه من المقرر أن يتم إعطاء الجرعة الرابعة لـ 500 ألف شخص من المرضى في مرافق أو مستشفيات التمريض والعمال فيها من بين الأشخاص الذين تم تعطيمهم بـ 3 جرعات من اللقاح بعد 4 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة ابتداء من الأسبوع الأول من مارس القادم .

وأضافت أنه في حال حدوث عدوى جماعية، يكون التطعيم بالجرعة الرابعة متاحا في المرافق والمستشفيات حتى بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات الحجر الصحي فإن التطعيم بالجرعة الرابعة يكون متاحا اعتبارا من اليوم.

وحول الخطة التنفيذية لإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح قالت السلطات الصحية إن هذه الخطة تهدف إلى تقليل حالات الوفاة والحالات الخطيرة بكورونا وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بسبب سلالة أوميكرون المتحورة القابلة للانتشار، حيث سجلت البلاد أكثر من 50 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي حتى اليوم.