فى عيد الحب.. تعرف على قائمة أكثر المدن رومانسية.. لندن بالمقدمة

كتبت ريم عبد الحميد

مع احتفال العالم اليوم الاثنين بعيد الحب، نشرت شركة "وى ثرفت" الأمريكية قائمة بالمدن الأكثر رومانسية حول العالم.

وبحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية، فإن موسكو حلت فى المركز الثامن فى قائمة مدن العالم الأكثر رومانسية. وقالت وكالة السياسة الاقتصادية بموسكو أن القائمة ضمت لندن وباريس وبرشلونة وطوكيو ونيويورك فى المراكز الخمس الأولى لأكثر المدن الرومانسية حول العالم. بينما جاءت روما فى المركز السادس، واسطنبول فى المركز السابع، وحلت دبى فى المركز التاسع وسنغافورة فى المركز العاشر

ووفقا لوى ثرفت، فإن التصنيف يتم على أساس معيار مكون من ثمانية نقاط، وهو عدد الأنشطة الصديقة للأزواج فى كل مدينة وعدد المطاعم الرومانسية والفنادق والمنتجعات الصحية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى عدد مرات غروب الشمس فى كل مدينة يتم نشرها على إنستجرام ووضع تاجات عنها.

ووفقا لهذا المعيار، فإن موسكو بها 262 متنزها مثاليا للنزهة الرومانسية بالإضافة إلى 566 مطعما رومانسية و395 منتجعا صحيا ومركزا صحيا.

كما تفتخر العاصمة الروسية أيضا بحوالى 59.5 مليون منشور على إنستجرام، وحوالى 11 ألف صورة لغروب الشمس بالمدينة.

يحتفل العالم اليوم الإثنين بعيد الحب، حيث يحرص كل حبيب وحبيبة على إهداء شريكه هدية امتنانًا منه على وجوده ومشاركته حياته ومشاعره العاطفية، فيما عرف عالميا بالفلانتين أو عيد الحب.