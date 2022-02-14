فصل التيار الكهربائى غدا عن 18 قرية وحيا بـ7 مراكز ومدن بكفر الشيخ للصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء ، عن 9 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ ومطوبس ودسوق وبيلا وسيدي سالم وقلين والحامول " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.



‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحلافي شرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية الحلافي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى فرامون بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية فرامون وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دمرو الحدادي بسيدى سالم ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرى، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الثمانين بالحامول، وتتأثر قرى الثمانين والتعاون والقرن، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القن بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشباب بجنوب دسوق، وتتأثر بالفصل جزء من قرية سنهور المدينة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشهابيه ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل الشهابية وتوابعها، و سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي كمال حسين بالرياض، وتتأثر بعملية الفصل قرى كمال حسين 1و2و56و57، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلام بكفر الشيخ ، وتتأثر بعملية الفصل منطقة إبراهيم المغازي وتقسيم 2 والتربية النوعية والسلام، و سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العجمي ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية العجمي وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي قونه بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية قونه وتوابعها.