فاتورة التليفون الأرضي.. 4 حقوق للمشتركين أبرزها تفاصيل مصاريف السداد

كتبت هبة السيد

ينتهي خلال ساعات موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن فترة استهلاك 3 شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2021)، وخلال فترة السداد هناك 4 معلومات يجب عليك أن تعرفها خلال سداد فواتير التليفون الأرضي.

1- تلتزم الشركات مقدمة الخدمة بإصدار فاتورة تفصيلية في حالة طلبك إصدار تلك الفاتورة عن الخدمة أو الخدمات التي تعاقدت عليها طبقًا لنوع الخدمة، ويشترك أن توضح هذه الفاتورة تفاصيل استهلاك الخدمة الأساسية وأية خدمات إضافية وقيمتها وفترة الاستهلاك والترة المسموح بها للسداد بدون مصروفات إضافية أو فوائد، كما يمكن أن تكون الفاتورة ورقية أو إلكترونية مجانية.

2- في حالة تأخرك عن سداد أية مبالغ مستحقة عليك، ستقوم الشركة بإخطارك بضرورة السداد خلال أسبوع من تاريخ الاخطار بضرورة السداد خلال أسبوع من تاريخ الاخطار يحق للشركة بعد ذلك قطع الخدمة مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد.

3- يجب أن تتضمن الفواتير تحديد شروط السداد الحالية متضمنة الضرائب والمصاريف الإدارية وأية أعباء أخرى.

4- يجب أن تكون الفاتورة بلغة عربية واضحة ومفهومة، كما يمكن طلب الفاتورة باللغة الإنجليزية حسب رغبتك.

واصلت أعداد المشتركين في التليفون الأرضي زيادتها إلى 11.3 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2021 مقابل 11.08 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 ومقارنة مع 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2020 بنسبة نمو شهري 2.02% ونمو سنوي 10.56%.