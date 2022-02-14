غداً.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ وسيدي غازي

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بكفر الشيخ وسيدي غازي، لإجراء أعمال الصيانة، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، عن لوحة توزيع سيدي غازي التابعة لهندسة قرى شرق كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل مغذيات الحلافي،الرملة،المنشية الشرقية،المنشية الغربية،المستشفى 1و2، وتتأثر بالفصل المناطق مستشفى سيدي غازي المركزي،والمنشة الشرقية،توابعها، والحلافي وتوابعها،وسيدي غازي وتوابعها،وجزء من قرية الخادمية،ومحطة مياه الشرب بالمنشة الشرقية،ومحطة معالجة الصرف الصحي بالكوم الأحمر وروافع صرف الحلافي والرملة وسيدي غازي كما سيتم الفصل عن معذي روينة بهندسة غرب كفر الشيخ،وتتأثر بالفصل قرية كلش، وسيتم رفع كشك الإنارة بالقنطرة.