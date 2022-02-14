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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:21 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس – بحسب وكالة "وفا" -  إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.


فلسطين

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المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحامات الاقصى

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