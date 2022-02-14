صرف تعويضات لـ38 مواطنا من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 38 مواطن من الأهالى.

وأوضح البيان أن التعويضات هى لبعض المبانى المستحقة للصرف وفقا لبيانات كل مستحق .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، وضع يد وانتفاع من الهيئة.

ونشرت المحافظة قائمة اسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 1/2/2022 إلي 15/2/2022 وتضمن بيان الكشوف بنطاق مركز العريش ارض وضع يد، اسماء المزارعين وعددهم 6 ، تبدأ باسم ابراهيم حسن عليان عايد ، وتنتهي باسم رشدي عايش مصطفي

وبنطاق مركز العريش أرض هيئة، عدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم ابراهيم محمود عبدالعال صالح ، وتنتهي باسم محمد علي صالح.

وأوضح بيان المحافظة كشف المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 23/1/2022 إلي 6/2/2022 وبيان الكشوف تضمن اسماء لمزارعين من مركزي العريش والشيخ زويد وعددهم 35 مزارعا، تبدأ باسم أحمد زرعي سليمان صالح ، وتنتهي باسم ناصر محمد العبد الشوربجي.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، صرف تعويضات جديدة للمواطنين من أهالى مدينة رفح بشمال سيناء ، خاصة بمنازل ومحلات تجارية .

ونشرت المحافظة بيان بأسماء من مقررا لهم صرف تعويضات ، مع توضيح ان عددهم 18 مواطناً وهم المستحقين للتعويضات برفح ، علي أن يتم الصرف من مركز ومدينة رفح وسبق واعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات لـ 21 مزارعا بنطاق مركز العريش .







