صحيفة تنشر رسالة للنائب العام الليبي بواقعة القبض على رئيس "القابضة للاتصالات"

كتب : أحمد جمعة

نشرت صحيفة صدى الاقتصادية الليبية مراسلة النائب العام الليبى إلى رئيس جهاز الردع، والمتعلقة بواقعة القبض على "فيصل قرقاب" رئيس الشركة القابضة للاتصالات في 10 يناير الماضي، مشيرة إلى أن النائب العام الليبي أكد عدم ممارسة قوة الردع لإجراءات الاستدلال وعرض الأوراق على النيابة العامة الليبية خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وأكدت مصادر لصحيفة صدى الاقنصادية الليبية أن هذه المراسلة تثبت بأنه لم يتم سجن "فيصل قرقاب" بناءً على آمر من النائب العام الليبي، في ظل محاولة "محمد بن عياد" استعادة رئاسة القابضة للاتصالات ومحاولاته للحصول على حكم في التظلمات والقضايا التي قام برفعها، ويحاول الضغط للحصول على قيد جديد بإجراءات غير قانونية استنادا على رفض دعوى مقدمها "فيصل قرقاب" والموقوف بدون العرض على النيابة العامة الليبية وعدم استيفاء أي إجراءات قانونية بخصوص توقيفه لأكثر من شهر.

ورفضت محكمة شمال طرابلس طعنًا قضائيًا مقدمًا من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، بشأن بطلان قرار تنحيته من رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وعيَّنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في 17 أكتوبر الماضي، مجلس إدارة جديدًا للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب.