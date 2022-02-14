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شحن 4400 طن ملح إلى اليونان عبر ميناء العريش.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:39 م
شحن 4400 طن ملح إلى اليونان عبر ميناء العريش.. صور ميناء العريش
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن وصول السفينة IVANKA لميناء العريش والمتجهة إلى اليونان بعد شحنها بحمولة 4400 طن ملح وذلك فى إطار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا.

وذكر البيان أن ميناء العريش قد استقبل 54 سفينة العام الماضى لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 234446 طن ، وأن المنطقة الإقتصادية قد منحت الشركات التى تعمل بميناء العريش تيسيرات وحوافز استثمارية لفتح أسواق جديدة  والتى استفادت منها الشركات بشكل كبير فى فتح أسواق لها فى أوربا وخاصة روسيا واليونان وإيطاليا والبانيا وكرواتيا وفى شمال إفريقيا المغرب وليبيا وفى آسيا لبنان وسوريا  مما يدفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف البيان، أن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط يصل بين قارتى أوربا واسيا مما استدعى عمليه تطويره من إنشاء أرصفة وساحات وطرق وأعمال التكريك وزيادة الغاطس وحاجز أمواج وزيادة الغاطس بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه.

 

تحميل الملح لتصديره
تحميل الملح لتصديره

 

تحميل الملح من الميناء
تحميل الملح من الميناء

 

تصدير الملح الي اليونان
تصدير الملح الي اليونان

 

 


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