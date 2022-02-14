شاهد فرحة 100 عروسة باستلام الأجهزة الكهربائية من محافظ الدقهلية.. صور وفيديو

الدقهلية - شريف الديب

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين أجهزة منزلية لعدد 100 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية وعددهم 800 جهاز بواقع 8 أجهزة لكل عروسة مقدمة من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجمعية الشرعية فى إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات " فرحتك فرحتنا"، كما سلم "مختار" العرائس بالحفل 100 سجادة مساحة الواحدة 170× 270 مقدمة من المحافظة.

وثمن " مختار " مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى أطلقها لإنشاء "صندوق تحيا مصر" الذى تم تأسيسه لتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية التى تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية مثل علاج فيروس سى والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والغارمات وإقامة مشروعات الصغيرة للشباب وتجهيز العرائس.

وأكد " المحافظ " على أن ما نشهده اليوم هو ايمانا بدور الدولة والمجتمع المدنى فى تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية ووصول الدعم كاملاً إلى مستحقيه فى شتى ربوع مصر.

ومن جانبه أشاد المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر بجهود اجهزة محافظة الدقهلية وبالدعم المستمر من قبل محافظ الدقهلية لتذليل المعوقات وتوفير قواعد البيانات اللازمة عن الاسر الاولى بالرعاية والتى ساهمت بشكل كبير فى وصول الدعم إلى مستحقيه من ابناء الدقهلية، مشيرا إلى قيام الصندوق بتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية والمساعدات استفادت منها العديد من الحالات والاسر بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه " مختار " الشكر والتقدير للقائمين على صندوق تحيا مصر والجمعية الشرعية على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة لرعاية الأسر المستحقة وتقديم الدعم لهم من خلال عدد من المحاور وتتمثل فى محور الرعاية الصحية ومحور الحماية الاجتماعية ومحور التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك فى إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومى وبمناسبة ذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوروبى فى فبراير عام 1250 م والتى اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.