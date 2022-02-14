سياح الغردقة يحتفلون بعيد الحب فى أجواء شتوية.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم الاثنين، فيديو مباشر لاحتفالات فنادق الغردقة بالفلانتين، حيث احتفل السياح بالعيد وسط حالة من البهجة والسرور، ونظمت الفنادق المختلفة فقرات فنية كان اللون الأحمر طاغيا عليها.

وضمت احتفالات عيد الحب في فنادق الغردقة انتشار اشكال مختلفة باللون الاحمر وكذلك كميات كبيرة من الفروالة وقدم فريق الانيميشن فقرات فنية، وشارك في في الاحتفال الخيول حيث ركب عدد من السياح الخيول خلال الاحتفالات.

من جانبه قال علاء الدين محمود مدير عام احد الفنادق المنظمة لاحتفالات عيد الحب ، إن الاحتفال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث التزمت الفنادق بالإجراءات الاحترازية والوقائية الشديدة، مشيراً إلى أن اللون الأحمر كان هو السائد خاصة تلك القلوب التي تم تشكيلها بفاكهة الفراولة وهي ما لقي استحسان واعجاب النزلاء سواء الأجانب أو المصريين. وأكد مدير الفندق، أن جميع الفنادق السياحية الكبرى حرصت على تنظيم احتفالات بيسطة ولكنها جذابة على الرغم من الظروف الحالي.