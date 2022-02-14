سفير مصر بالكويت: العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به بين الدول

وقال شلتوت، خلال لقائه رئيس تحرير صحيفة الأنباء الكويتية يوسف خالد المرزوق، إن مصر تخطو خطوات مميزة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، وحققت إنجازات كبيرة وهائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق طفرة نوعية غير مسبوقة شهدت بها المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأوضح، أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل نصف نقطة مئوية ليصبح 5.5% في العام المالي الحالي 2021- 2022 بحسب «تقرير أفاق الاقتصاد العالمي»، حيث جاء ذلك كنتيجة مباشرة لزيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة، مبينا أن هذه التوقعات تتماشى مع توقعات الحكومة المصرية لنمو الاقتصاد، حيث توقعت نسبة نمو من 5.5% إلى 5.7% خلال العام الحالي وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الشهر الماضي.

وكشف شلتو، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري تجاوز الـ 43 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات الكويتية في مصر يتجاوز الـ 19 مليار دولار منها 5 مليارات دولار مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار كاستثمار مباشر، والباقي استثمارات قديمة وتضاعف قيمتها السوقية.

وأشار شلتوت إلى عدد من المشروعات التنموية الضخمة التي تقوم بها الحكومة لدعم وتعزيز الحياة الاجتماعية للمواطن المصري البسيط، وأهمها حياة كريمة وإزالة العشوائيات وتطوير القرى وتبطين الترع والذي كان له أثر مميز على صحة المواطن .

من جانبه، أشاد رئيس تحرير صحيفة الأنباء يوسف خالد المرزوق بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والصداقة والثقة والاحترام المتبادل، مثنيا على تطورها على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون ،معربا عن سعادته بالطفرة الاقتصادية النوعية التي تشهدها مصر، من خلال تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي تقوم بها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، مشددا على أن المستثمر الكويتي متعطش للاستثمار في مصر.

حضر اللقاء نائب رئيس تحرير صحيفة الأنباء الكويتية عدنان الراشد، ومستشار رئيس التحرير حسام فتحي، والمستشار الإعلامي بالسفارة أحمد أبو المجد.