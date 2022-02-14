وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، سيتم التركيز على عمل مجموعة الاتصال، التي تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتنسيقه، وضرورة الحوار المباشر بين كييف ودونيتسك ولوهانسك، كأطراف في النزاع، من أجل التنفيذ الكامل لحزمة تدابير مينسك"، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأشار البيان إلى أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاء، القضايا المتعلقة بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل النزاعات ليس فقط في شرق أوكرانيا، ولكن أيضًا في إقليم قره باغ وبريدنيستروفيا، وأنشطتها في البلقان وآسيا الوسطى.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة سبل تحسين فعالية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في ضوء الإصلاح الذي طال انتظاره للمنظمة، والذي يجب أن يهدف إلى ضمان شفافية عملها.



وأضافت الخارجية الروسية أن اللقاء سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل النزاعات ليس فقط في شرق أوكرانيا، إنما في ناجورني قره باغ وترانسنيستريا، بالإضافة إلى وساطة المنظمة في مناقشات جنيف حول الأمن، والاستقرار في منطقة القوقاز، وأنشطتها في البلقان وآسيا الوسطى.