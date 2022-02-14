روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 340 ألفا و931 شخصا بعد تسجيل 683 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة 11 مليونا و333 ألفا و44 حالة.