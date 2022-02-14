اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:04 ص
روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت روسيا 180 ألفا و456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 14 مليونا و313 ألفا و965 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 340 ألفا و931 شخصا بعد تسجيل 683 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة 11 مليونا و333 ألفا و44 حالة.

 


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