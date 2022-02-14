رفع 272 طن قمامة من الشوارع الرئيسية والميادين بمدينة المنصورة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، متابعة أعمال تنفيذ خطة النظافة والتجميل من خلال رفع تراكمات القمامة والأتربة وغسيل وتجميل الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبالمداخل والمخارج، وصيانة الطرق الرئيسة من خلال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وقال "مختار" انه تم رفع 272 طن قمامة واتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق مدينة المنصورة..

هذا وقد اوضح التقرير الذي عرضه نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ،وأكرم السقا مدير التجميل بالجهاز أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم اليوم عمل حملات نظافة وتشجير وتجميل باشتراك عدد 70معدة مابين 5و 10 و20طن ولودرات واستمر العمل علي 3 ورديات وقد شمل العمل شوارع الجيش والمشاية الثانوية والترعة وأحمد ماهر والجمهورية وشارع كلية اداب وامتداد جيهان والجلاء وعبد السلام عارف والمجزر وتم متابعة تهذيب وتقليم الاشجار والزروع داخل حديقة شجرة الدر كما تم صيانة المقاعد المخصصة لاستراحات المواطنين والمتواجدة داخل الحديقة كما تم متابعة عمل السيارات الصغيرة الخدمة المجانية للجمع بعدد 30 شارع عرضي ،كما تم استكمال اعمال غسيل شارع الكورنيش بالمشايه بعد رفع الاتربة والقمامة..

وكلف " المحافظ " رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة بضرورة المتابعة المستمرة لرفع القمامة والاتربة المتراكمة من الشوارع وكافة قطاعات المنطقة المركزية يوميا واستمرار العمل بجميع المناطق للتعامل اولا بأول مع تراكمات القمامة حرصا علي توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين فضلا عن ضرورة الصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامه بعد رفعها أولا بأول.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .