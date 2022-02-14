رجال آثار إسنا وأرمنت يواصلون العمل فى تطوير وترميمات دير الأنبا متاؤس الفاخورى

الأقصر – أحمد مرعى

يستكمل رجال آثار إسنا وأرمنت، أعمالهم فى تطوير دير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث أن الدير تم تأسيسه فى القرن الثامن الميلادى بدعم من ملك النوبة الذي قام ببناء كنيسة دير الأنبا متاؤس الفاخورى الرئيسية التاريخية والتي تعود للقرن الرابع الميلادى والحصن الخاص بالكنيسة.

وتابع قيادات الآثار بمدينة إسنا العمل فى الكنيسة الأساسية لدير الأنبا متاؤس الفاخورى بمدينة إسنا، حيث ضم الوفد كل من حسين الحداد مدير آثار إسنا وأرمنت، وأحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، وعمر فخرى الكوترى مفتش بآثار إسنا وأرمنت، والراهب القس هدرا الفاخوري، وعدد من أبناء الكنيسة بإسنا، حيث أكدوا على أن الدير بداخله الكنيسة الآثرية التى تعتبر الكنيسة الأساسية للدير، وكذلك كنيسة العذراء التى عادت للحياة من جديد بترميمات عالمية، حيث أن الأديرة لها نظام فريد مكون من مجموعة من المباني عبارة عن كنيسة أثرية ومجمع وصالة قلايات وبئر للمياه وغيرها من المجموعة المعمارية، حيث أن الكنيسة الأساسية هي جزء من الدير.

ويقول حسين الحداد مدير آثار إسنا وأرمنت، والمشرف على مشروع ترميمات دير الفاخورى وملحقاته لـ"اليوم السابع" إن كنيسة الدير الأساسية تتكون من صالتين على اليمين واليسار من بوابة الدخول، كما توجد بها قبة مركزية عبارة عن استراحة للنساء والزوار أثناء الصلوات، وفى مواجهتها معمودية أساسية للدير ويتم داخلها تعميد الأقباط بعد الولادة مباشرةً، كما توجد الصالة الرئيسية للكنيسة وهي عبارة عن قبة مركزية تتقدمها ثلاثة هياكل، موضحاً أن الكنيسة هي كنيسة قديمة وتدل على عبق التاريخ فى جبل أصفون بإسنا، وكان المكان يجذب الكثير من علماء الآثار من مصر وحول العالم.

وأكد مدير آثار إسنا وأرمنت، أنه فى بداية الترميم بالكنيسة تم إجراء دراسة آثرية، والعودة للمصادر التاريخية بالدير والكتب الدينية المختلفة للمكان، بجانب دراسة معمارية للمكان تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك فى عام 2018 على يد فريق متميز من الأثريين والمفتشين بالمنطقة بالتعاون مع الدير، وتم البدء فى العمل بالكنيسة فى 2020 رسمياً بتدعيم الأساسات للكنيسة وفك أجزاء متهالكة من الجدران وإعادة بنائها بنفس مواد المكان وإعادتها لما كانت عليه.

ويضم دير الأنبا متاؤس الفاخورى مجموعة من المناطق منها مناطق أثرية ومناطق معمارية مميزة، ويتميز بأنه من أقدم الأديرة بمركز إسنا ويعود للقرن الرابع الميلادى، ويشهد أكبر خطة لتطويره حالياً بأيدي رجال وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، والمجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس، حيث يتم تطوير أسواره وكافة جوانبه وكنيسته الأساسية وكنيسة العذراء داخله لخدمة أبناء إسنا من شعب الكنيسة.



اقامة اسوار حول الدير



العمل فى تطوير دير الفاخورى بإسنا



جانب من تطوير دير الفاخورى بمدينة إسنا



جانب من متابعة تطوير دير الفاخورى



جولات لمتابعة تطوير دير الفاخورى