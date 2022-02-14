رئيس وزراء العراق يؤكد حرص بلاده على تفعيل الاتفاقية الإطارية مع الصين

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

وأثنى الكاظمي على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن.

وأكد الكاظمى حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى سيادته ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهم.