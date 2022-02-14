رئيس شركة dmg يكشف : 22 وفدا يشاركون فى معرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

رحب كرستوفر هدسون رئيس شركة dmg بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مؤكدا أن هذا المعرض يسهم فى تشكيل المفاهيم والسياقات المعنية بصناعة البترول.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدورة الخامسة من هذا المعرض تشهد مشاركة 22 وفدا و450 عارضا يقدمون التكنولوجيا والابتكارات والحلول من أجل استخدام هذه الصناعة في تقديم طاقة للجميع.

ويشهد معرض مصر الدولي للبترول، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.