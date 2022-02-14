اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس شركة dmg يكشف : 22 وفدا يشاركون فى معرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:48 ص
رئيس شركة dmg يكشف : 22 وفدا يشاركون فى معرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 كرستوفر هدسون رئيس شركة dmg
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب كرستوفر هدسون رئيس شركة dmg بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مؤكدا أن هذا المعرض يسهم فى تشكيل المفاهيم والسياقات المعنية بصناعة البترول. 
 
وأضاف خلال فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدورة الخامسة من هذا المعرض تشهد مشاركة 22 وفدا و450 عارضا يقدمون التكنولوجيا والابتكارات والحلول من أجل استخدام هذه الصناعة في تقديم طاقة للجميع. 
 
ويشهد معرض مصر الدولي للبترول، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
 
 
 

الرئيس السيسي

السيسي

معرض مصر الدولي للبترول

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول إنجازات قطاع البترول بمعرض إيجبس 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:40 ص

الرئيس السيسى يقدم التحية لمشاركة من "قادرون باختلاف" بمعرض مصر الدولى للبترول

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:37 ص

بدء فعاليات افتتاح معرض مصر الدولى للبترول بحضور الرئيس السيسى

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:32 ص

الرئيس السيسي يصل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:31 ص

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض مصر الدولى للبترول

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:19 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:14 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة