اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 07:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب: الحزب الجمهوري نفوذه آخذه في الضمور

الإثنين، 14 فبراير 2022 07:16 م
دونالد ترامب: الحزب الجمهوري نفوذه آخذه في الضمور دونالد ترامب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "صانع الملوك" في الحزب الجمهوري، وذلك ردا على اعتبار بعض أركان الحزب أن نفوذه الحزبي آخذ في الضمور.

وشدد ترامب على أن قوة تأييده في السباقات "أقوى بكثير اليوم مما كانت عليه قبل" الانتخابات الرئاسية 2020، مشيرا إلى "سجل شبه كامل لمرشحيه المفضلين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".

وقال ترامب: "التأييد الذي حصلت عليه في إحصاء النصر لا تشوبه شائبة، وهذا ما يعتبره منظمو استطلاعات الرأي الحقيقيون أقوى تأييد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة"، مضيفا: "هناك الكثير من السياسيين الحاليين الذين لم يكونوا في السلطة الآن لولا موافقتنا مثل الغراب القديم (اللقب الذي يطلقه على زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في أواخر يناير أن 56% من الجمهوريين يصفون أنفسهم بأنهم أكثر دعما للحزب الجمهوري من ترامب، بينما قال 36% إنهم يرون أنفسهم مؤيدين لترامب أكثر من الحزب نفسه.

 


دونالد ترامب

ترامب

الحزب الجمهوري

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: بوريس جونسون يخطط لإجراء مباحثات مع قادة العالم للضغط على روسيا.. بايدن يحث الكونجرس على فرض قيود على الأسلحة فى ذكرى مذبحة باركلاند.. ترامب تربّح من شهرته السياسية بعد مغادرته البيت الأبيض

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:18 م

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل تربح ترامب من فترة ما بعد الرئاسة: كسب كثيرا

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:28 م

CNN: نسبة كبيرة من الديمقراطيين والجمهوريين لا يرغبون فى ترشح بايدن أو ترامب

الأحد، 13 فبراير 2022 03:37 م

الصحف العالمية اليوم.. مخاوف بين دول البلطيق من وجود عسكرى روسى دائم فى بيلاروسيا.. محامى ترامب السابق يجرى مناقشات للشهادة أمام لجنة تحقيقات الكونجرس.. مطالبات لجونسون بترك منصبه حال ثبت انتهاكه قيود كورونا

الأحد، 13 فبراير 2022 02:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة