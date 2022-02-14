اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيارات لطلاب المدارس ووفد كنائسى..

دورة تدريبية عن استخدامات الحاسب الآلى فى علم الآثار للطلاب بمتحف كفر الشيخ

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:29 ص
دورة تدريبية عن استخدامات الحاسب الآلى فى علم الآثار للطلاب بمتحف كفر الشيخ متحف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم متحف كفر الشيخ دورة تدريبية للمستوى الثانى لطلاب كلية الآداب قسم الآثار بجامعة كفر الشيخ عن استخدامات الحاسب الآلى فى علم الآثار، تضمنت عددا من الموضوعات منها كيفية رسم الآثار وتحديد نقطة على خريطة، وتصميم مقاسات، وتزويد الطلاب بمهارات تطبيقات الحاسب فى علوم الآثار للاستفادة من تقنية الحاسب فى البحث عن المعلومات وعرضها وتحليلها ونشرها.

 

وتهدف الدورة لتجديد المعرفة وتحديث رصيد المهارات وشحذ القدرات التواصلية للطلاب، يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين متحف كفر الشيخ وكلية الآداب قسم الآثار بجامعة كفر الشيخ.

 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستقبال المتحف للطلاب، والتعاون بينه وبين الجامعة والتربية والتعليم والمديريات المتعددة، لإقامة ورش العمل والدورات التدريبية، والزيارات، لجذب طلاب المدارس للمشاركة فى تلك الورش التعليمية والتثقيفية، لتزويد الطلاب بكافة المعلومات عن القطع الأثرية التى يحتويها المتحف، وتاريخ مصر عبر العصور.

 

كما استقبل متحف كفر الشيخ عددا من الوفود الطلابية وأطفال الحضانات ووفد من كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ، صاحبهم العديد من المسئولين بالمتحف، لتعريفهم على القطع الأثرية، والعصر التى تنتمى لها كل قطعة أثرية.

 

قال الدكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف، يحتوى متحف كفر الشيخ على العديد من القطع الأثرية، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من العاملين بالمتحف لتعريف الزائرين بكل محتويات المتحف من قطع أثرية، ومنها الصنجات الزجاجية، التى استخدمت فى العصر الإسلامى لمعايرة أوزان "المسكوكات" العملات، وكانت كل صنجة معدة لقياس وزن العملات المختلفة مثل الدنانير والدراهم وفئاتها، وهناك صنج لوزن دينارين وكان الوزن الشرعى للدينار 4,25 جرام _ ووزن الدرهم 2,975 جرام، لضمان سلامة الوزن وعدم التلاعب والحفاظ على حقوق البائع والمشترى وكان يتم معاقبة من غش فى أوزان الصنج لما يترتب عليه من الإخلال بالنظام الاقتصادي.

 

وأضاف فريد، يرجع سبب صناعة الصنج من الزجاج لأنها لا تتأثر بالرطوبة أو الجفاف، فيظل الوزن ثابت لا يتغير حيث يتم معاينة الصنج الرسمية واعتماد وزنها وإتلاف الصنج الغير مطابقة للوزن، وكانت الكتابات على الصنجات الزجاجية تشير إلى الخليفة أو السلطان وبعض الأحيان كانت تضم كتابات تعبر عن وزن أو معيار العملة، وكانت الصنجات متعددة الألوان مثل" الأخضر، الأسود، الأزرق، الأصفر"، ويعتبر الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان أول من أمر بصناعة الصنج وسجل اسمه عليها.


 
 
التعرف على تاريخ القطع الاثرية
التعرف على تاريخ القطع الاثرية

 

الصنجات الزجاجية
الصنجات الزجاجية

 

انب من الدورة لطلاب كلية الاداب
انب من الدورة لطلاب كلية الاداب

 

جانب من المتحف والقطع الاثرية
جانب من المتحف والقطع الاثرية

 

جانب من المتحف
جانب من المتحف

 

جانب من زيارة وفد كنيسة مار جرجس
جانب من زيارة وفد كنيسة مار جرجس

 

جانب من محتويات المتحف
جانب من محتويات المتحف

 

دورة تدريبية لطلاب كلية الاداب قسم اثار
دورة تدريبية لطلاب كلية الاداب قسم اثار

 

زيارات لمتحف كفر الشيخ
زيارات لمتحف كفر الشيخ

 

عرض تاريخ محتويات المتحف على وفد الكنيسة
عرض تاريخ محتويات المتحف على وفد الكنيسة

 

وفد الكنيسة داخل المتحف
وفد الكنيسة داخل المتحف

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ

صنجات

رطوبة

عملة

اثار

كلية الاداب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية متحف كفر الشيخ.. يضم مقتنيات لعصور تاريخية مختلفة

الخميس، 10 فبراير 2022 03:45 ص

متحف كفر الشيخ ينظم ورشة عمل عن تكنولوجيا البناء فى مصر القديمة.. صور

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:14 م

افتتاح مكتبة عالم الآثار الإسلامية محمد عبد العزيز مرزوق بمتحف كفر الشيخ

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:34 م

رحلة عبر الزمن بمتحف كفر الشيخ.. عرض 23 قطعة أثرية جديدة احتفالا بمرور عام على افتتاح المتحف.. استقبال 43 ألف زائر خلال عام.. والسماح للأطفال وكبار السن وذوى الهمم بالدخول مجانا طول السنة.. صور

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة