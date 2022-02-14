حياة كريمة فى المنيا.. انطلاق قافلة طبية اليوم لأهالى قرية شم القبلية بمغاغة

المنيا -حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية شم القبلية بمركز مغاغة ضمن مبادرة حياة كريمة على مدار يومين متتاليين 14 و15 فبراير الجاري 2022، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، أنف وأذن وحنجرة وكشف نساء وتنظيم الاسرة، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.