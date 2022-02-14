حريق يلتهم محطة محولات جزيرة شندويل بسوهاج وانقطاع الكهرباء عن 7 قرى.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم اليوم السابع بثا حي ومباشر من داخل محطة محولات كهرباء تحت الإنشاء بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج حيث جاء البث بعنوان "حريق يلتهم محطة محولات جزيرة شندويل المؤقته فى سوهاج وانقطاع الكهرباء عن 7 قرى.. بث مباشر".

يذكر أن مركز جزيرة شندويل شمالى محافظة سوهاج فجر اليوم إنفجار محطة محولات الكهرياء عقب نشوب حريق هائل بها دون حدوث خسائر بالأروح وأنحصرت التلفيات في إحتراق المحطة بالكامل وفى مقدمتها لوحة الحكم الرئيسية ولوحات التوزيع والمحولات الرئيسية بالمحطة الامر الذى نتج عنه إنقطاع الكهرباء عن دائرة مركز جزيرة شندويل بالكامل بالإضافة إلى بعض المجالس القروية التي يتم تغذيتها من المحطة.

وعلى جانبا أخر أنتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هيثم فوزى وكيل الإدارة إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم تعين طاقم من قوات الحماية المدنية بمكان الحريق تحسبا لمعاودة حدوث الحريق مرة أخرى وتم الإنتهاء من كافة أعمال التبريد للمحولات المحترقة بالمحطة.

محطة محولات مركز شرطة جزيرة شندويل تقع بالمنطقة الزراعية بعيد عن الكتلة السكانية بأكثر من كيلو متر تقريبا ولا توجد أي تجمعات حولها ولم تمتد النيران أو تصل إلى منزل من المنازل كما تم ترديده عبر مواقع التواصل والمواقع الأخرى والمحطة كما أكد أحد المختصين من الكهرباء تحت الإنشاء منذ 2017 وأنه منذ ذلك الوقت تتم عملية التفاوض مع ملاك الأرض المجاورة للمحطة من اجل الإنتهاء من باقى الإنشاءات وتحويله محطة مصممه طبقا للمواصفات وانه تم إحاطتها بالأسلاك من الخارج بشكل مؤقت وتم تغطيتها بالصاح وأن الخسائر من جراء الحريق قد تصل إلى 25 مليون جنيه وجار تقدير المبلغ الفعلى من قبل لجنة من هندسة كهرباء سوهاج وأيضا للوقوف على السبب الحقيقى وراء الحريق.