جهود وزارة التضامن فى رعاية ذوى الهمم بتوجيهات الرئيس السيسى.. إنفوجراف

كتب ـ مدحت وهبة

تحرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، ومن ثم قامت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج بتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الهمم.







