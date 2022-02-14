اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 09:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جهود وزارة التضامن فى رعاية ذوى الهمم بتوجيهات الرئيس السيسى.. إنفوجراف

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:00 ص
جهود وزارة التضامن فى رعاية ذوى الهمم بتوجيهات الرئيس السيسى.. إنفوجراف جهود الدولة لذوى الهمم
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، ومن ثم قامت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج بتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الهمم. 

PHOTO-2022-02-12-18-18-45
 
PHOTO-2022-02-12-18-18-46
 

وزارة التضامن

ذوى الهمم

الرئيس السيسي

حقوق ذوى الهمم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 03:41 م

أبطال "كنز الدنيا" من ذوى الهمم يتألقون فى العرض المسرحى بحضور وزراء وإعلاميين

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:27 م

يوسف أيوب يكتب: ذوو الهمم هم "كنز الدنيا".. المسرحية نتاج تلاق فكرى وعمل مشترك بين الشركة المتحدة ووزارة التضامن لتوجيه رسالة للمجتمع أن ذوى الهمم كنز يعيش بيننا

الأحد، 13 فبراير 2022 04:42 م

أشرف عبد الباقى: ذوو الهمم لديهم إرادة عالية واستمتعت بمسرحية كنز الدنيا

الأحد، 13 فبراير 2022 12:44 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة