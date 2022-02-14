جهود وزارة التضامن فى رعاية ذوى الهمم بتوجيهات الرئيس السيسى.. إنفوجراف

تحرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، ومن ثم قامت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج بتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الهمم.
جهود وزارة التضامن فى رعاية ذوى الهمم بتوجيهات الرئيس السيسى.. إنفوجرافالإثنين، 14 فبراير 2022 09:00 ص
جهود الدولة لذوى الهمم
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