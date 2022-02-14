جنايات المنيا تقضى بالمشدد 7 سنوات لموظف لحيازته سلاحا ناريا ومخدرات

المنيا -حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربينى وعضوية المستشارين أحمد عز الدين البطراوى وأحمد محمد صالح وبحضور أحمد مسعد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر ماهر محمد حسن، حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات لكل من أ م ف 23 سنه وم أ م 21سنه، وم ع خ23سنه، بالسجن المشدد لمدة 6سنوات، وتغريم كل منهم 50الف جنيه د ومصادرة المضبوطات ومعاقبة المتهم الأول بالحبس سنه واحدة مع الشغل وتغريمه 10الاف جنيه عما أسند إليه من التهمة الثانية ومصادرة السلاح النارى والذخيرة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

وذلك فى القضية رقم 3586لسنة 2021 جنايات سمالوط شرق والمقيدة برقم 345 لسنة 2021 كلى جنايات شمال المنيا.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهمين بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وأحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية خرطوش و3طلقات مما تستعمل على السلاح النارى المضبوط.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات القانونية عمل عدة أكمنة متحركة وثابتة برئاسة الرائد محمد أبو العزائم وأسفرت أحدهما عن ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم داخل منطقة زراعية وبتفيشهم عثر بحيازتهم على 6 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار كما عثر على بندقية خرطوش و3طلقات بحوزة المتهم الأول للدفاع عن تجارتهم.

وأمر المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بحيازتهم بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأحرز المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش بدون ترخيص حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، والحالة القضية إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.