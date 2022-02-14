جلسة مباحثات لطارق الملا مع الوزيرة القبرصية فى مجال الغاز

كما تطرق إلى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط الذى انتقلت رئاسته لقبرص هذا العام، واستعرض عددا من الموضوعات، من أهمها مؤتمر قمة المناخ cop 27 فى نوفمبر من العام الحالى والذى ستستضيفه مصر خلال العام الحالى واستعراض الفرص والأنشطة المتاحة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وشهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" فى دورته الخامسة، الذى يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وبدأت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول فى مصر وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية فى هذا القطاع المهم، وأهمية مؤتمر معرض مصر الدولى.