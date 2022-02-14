جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها

أسوان - صلاح المسن

تنظم جامعة أسوان ورشة عمل تحت عنوان "المشروعات الناشئة وإجراءات تأسيسها" تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، على مدار ثلاثة أيام وافتتح أعمال ورشة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائبا عن رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين عميد كلية الهندسة فى بيان صحفى، إنه يأتى ذلك استكمالا لجهود مشروع مسار فى تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم خدمات تنمية وتطوير الأعمال للمشروعات الناشئة.

ويشارك فى الورشة فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والبنك الأهلى وبنك مصر وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المشروعات الناشئة بأسوان وذلك من أجل التعريف بإجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وإجراءات فتح الحساب البنكي.

وأضاف الدكتور مجدى محمد على مستشار رئيس جامعة أسوان ومنسق مشروع مسار بان هذا دور الجامعة فى تقديم الدعم الفنى وخدمات تنمية وتطوير الأعمال والمهارات من أجل مساعدة المشروعات الناشئة فى التحقق و تطوير فكرة المشروع وربطهم بسوق العمل.