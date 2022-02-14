تقرير يكشف: 74% من الأموال المسروقة في "هجمات قرصنة إلكرتونية" تذهب لروسيا

كتبت: نهال أبو السعود

أشار تحليل جديد إلى أن 74 في المئة من أموال الفدية، التي تم الحصول عليها من خلال بعض الهجمات الإلكترونية في عام 2021، ذهبت إلى قراصنة مرتبطين بروسيا، وفقا لشبكة بي بي سي.

ويقول باحثون إن أكثر من 400 مليون دولار من الأموال المدفوعة بالعملات المشفرة، ذهبت إلى مجموعات "من المرجح جدا أن تكون تابعة لروسيا"، وتنفي روسيا تهمة إيواء مجرمي الإنترنت.

ويقول الباحثون أيضا إن قدرا هائلا من عمليات غسيل الأموال القائمة على العملات المشفرة، يمر عبر شركات التشفير الروسية.

وقالت شركة تشيناليسيز، التي أجرت البحث إنها استطاعت متابعة تدفق أموال من وإلى محافظ رقمية لمجموعات قرصنة معروفة باستخدام سجلات معاملات عامة مغلقة.

وكشف محللون إنهم يعرفون مجموعات القرصنة الروسية لأنها تظهر بعض الخصائص المختلفة، ومنها كتابة رمز برنامج الفدية الخاص بهم حتى يمنعوا إتلاف الملفات إذا اكتشف أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحية موجودة في روسيا أو إحدى دول رابطة الدول المستقلة.

مثال اخر ان العصابات تعمل باللغة الروسية في المنتديات الناطقة بالروسية، كما ان بعض الأنشطة الاجرامية مرتبطة بشركة إيفيل كورب، وهي مجموعة تتهم بارتكاب جرائم إلكترونية وتسعى الولايات المتحدة إلى القبض عليها.

ويعد هذا البحث دليلا إضافيا على أن العديد من الجماعات الإجرامية الإلكترونية تعمل إما في روسيا، وإما في دول الكومنولث المستقلة المحيطة، المعروف اختصارا باسم (سي آي إس) - وهي منظمة حكومية دولية من الدول السوفيتية السابقة الناطقة بالروسية.

نجحت الولايات المتحدة أيضا في استرداد ملايين الدولارات من المحافظ الرقمية للعديد من مجرمي برامج الفدية.

وسلط تقرير تشيناليسيز الضوء على أن 9.9 من جميع عوائد برامج الفدية المعروفة تذهب إلى جماعة إيفيل كورب وهي مجموعة جرائم إلكترونية أصدرت الولايات المتحدة عقوبات وقرارات اتهام ضدها، لكنها تعمل في روسيا.