اليوم السابع
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تفريغ 19272 طن رخام على متن 3 سفن وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:48 م
تفريغ 19272 طن رخام على متن 3 سفن وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء غرب بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة JOY.M وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 133 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 12230 طن رخام بالميناء.

 

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM A التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3512 طن رخام بالميناء. كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 5.8 متر، وذلك لتفريغ 3530 طن رخام بالميناء.

 

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

 

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

 


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