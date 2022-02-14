اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة: استبعاد مديرى المدارس من خلال الشئون القانونية فقط

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:30 م
تعليم الجيزة: استبعاد مديرى المدارس من خلال الشئون القانونية فقط وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، خطابا لمديري الإدارات التعليمية نبهت على عدم استبعاد اى مدير مدرسة  إلا من خلال الشئون القانونية وبعد العرض على مدير المديرية ، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية لصرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولي وحتي الرابع الإبتدائي، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022، وذلك وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
 
جاء ذلك رداً علي استفسارات بشأن الافادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي، كنا حذرت الوزارة من تأخير صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، مشددة على أنه سيعرض المسئولين يكل مديرية للمسائلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: يعلم المسئوليين الماليين بالمديريات بأن العام المالي يبدأ في 1/7 من كل عام، علماً.
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناءاً علي خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.
 
 

التربية والتعليم

صرف حافز تطوير التعليم

صرف حافز معلمى الصفوف الاولي

نظام التعليم الجديد

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن عودة طلاب المدارس للفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل.. وتشدد على الإجراءات الاحترازية والوقائية.. الوزارة: تطبيق الغياب واستمرار تطعيم الطلاب غير الملحقين ضد كورونا

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 ص

الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:55 ص

التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:08 ص

لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن نتائج امتحان الفصل الدراسى الأول فى المدارس.. الوزارة تؤكد: جار تصحيح كراسات الإجابة والموعد تحدده الإدارات التعليمية.. درجات التيرم مكملة للفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة