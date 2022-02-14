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تعرف على سر الاحتفال بعيد الحب اليوم 14 فبراير

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:50 م
تعرف على سر الاحتفال بعيد الحب اليوم 14 فبراير فلانتين
كتب: محمد الأحمدى

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يحتفل العالم اليوم الإثنين بعيد الحب، حيث يحرص كل حبيب وحبيبة على إهداء شريكه هدية امتنانًا منه على وجوده ومشاركته حياته ومشاعره العاطفية، فيما عرف عالميا بالفلانتين أو عيد الحب.
 
وتعود قصة عيد الحب إلى القديس فالنتي،ن ففى القرن الثالث الميلادي، تعرضت الإمبراطورية الرومانية للغزو من قبل القوط، وفي الوقت ذاته، انتشر مرض الطاعون أو الجدرى، ما أسفر عن وفاة 5 آلاف شخص يوميا من بينهم الكثير من الجنود.
 
وعقب تزايد عدد الموتى، زادت الحاجة إلى الجنود لقتال القوط الغزاة، كان الاعتقاد السائد بأن أفضل المقاتلين هم العزاب، فحظرالإمبراطور، كلوديوس الثاني، الزواج التقليدى على الجنود.
 
كان القديس فالنتين إما كاهنا في روما، أو أسقفا في تيرني بوسط إيطاليا، وقد خاطر بإغضاب الإمبراطور بدفاعه عن الزواج التقليدي، وقام بتزويج الجنود سرا في الكنيسة، وثنيين كانوا أم مسيحيين. وعندما طالب الإمبراطور كلوديوس المسيحيين بالتخلي عن معتقداتهم، والعودة لعبادة الأصنام، رفض القديس فالنتين ذلك الأمر، فتم إلقاء القبض عليه، وحكم عليه بالموت.
 
وبينما كان فالنتين في سجنه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام، طلب منه سجانه "Asterius" الدعاء لابنته الكفيفة، فاستعادت بصرهابأعجوبة، ما جعل والدها يتحول إلى المسيحية جنبا إلى جنب مع العديد من الآخرين.
 
وقام فالنتين قبل إعدامه بكتابة رسالة إلى ابنة السجان التي وقع في حبها، ووقعها قائلا "من عاشقك".
 
وتعرض فالنتين للضرب بالعصي والحجارة لقتله، لكن المحاولة فشلت ولم يمت فالنتين، فقطعت رأسه خارج "بوابة فلامينيا" إحدىبوابات روما القديمة، في 14 فبراير 269 م.
 
وفي عام 496 ميلادي قام البابا جلاسيوس بتعيين يوم 14 فبراير "يوم القديس فالنتين".

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