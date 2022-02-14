برقم الجلوس.. تعليم الأقصر تكشف رابط نتيجة الإعدادية قبل اعتمادها من المحافظ

الأقصر - أحمد مرعى

يقدم "اليوم السابع" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الإنتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل عقب اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الساعات المقبلة، حيث تم العمل فى الكنترول بالمديرية وفقاً للتعليمات والضوابط التى تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التى طرأت على العام الدراسى من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل بدء الإمتحانات على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان من (20) إلى (14) طالباً في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.

وبدأ أعمال الامتحانات من السبت 29 يناير الجاري وتنتهي 3 فبراير المقبل، وبعدها تم البدء فى التصحيح مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، حيث أدي الامتحانات (20672) طالباً موزعين على (151) لجنة بالإدارات التعليمية على النحو التالي:- (إدارة الأقصر 4083 طالباً – إدارة البياضية 1153 طالباً - إدارة الطود 1983 طالباً - إدارة الزينية 1184 طالباً - إدارة القرنة 2445 طالباً - إدارة أرمنت 2784 طالباً - إدارة إسنا 7040 طالباً).

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