بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة غزة

كتب ـ أحمد جمعة

اعتقلت عناصر بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة صيادين فلسطينيين واستولت على مركبهم قبالة بحر مدينة غزة.

ونقلت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية عن أحد الصيادين قوله"، إن بحرية الاحتلال لاحقت أحد مراكب الصيد وعلى متنه سبعة صيادين قبالة شواطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقامت باعتقالهم واقتادتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة واستولت على مركبهم، وأطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب المركب وأجبرت الصيادين على النزول في مياه البحر".

وتتعمد بحرية الاحتلال التضييق على الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفي تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الانسان في غزة، بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية العام الماضي ضد الصيادين في القطاع 333 انتهاكا شملت إطلاق نار واعتقال وتخريب معدات صيد.

واتهم المركز الحقوقي قوات الاحتلال بتعمد الاستمرار في تقليص مساحات الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين، وصولا في بعض الأوقات إلى منع النشاط البحري، مشيرا إلى تخريب المراكب والاستيلاء عليها واعتقال من فيها.