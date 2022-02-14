"باب رزق" لدعم المرأة الصعيدية.. البنك الزراعى يكشف تفاصيل المبادرة

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مبادرة "باب رزق" من أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر، موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي، كشف تفاصيل كثيرة عن مبادرة "باب رزق" أمام لجنة التضامن بمجلس النواب مؤخرا، قائلا:" مبادرة "باب رزق" في الصعيد هي برنامج بدأ منذ سنة ويتيح قرض لأي سيدة تعمل من داخل منزلها ويبدأ من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، لاستخدامه في المشروعات البسيطة مثل تربية الطيور أو المواشي أو أي حرفة أو تجارة البوص والعلف.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الغرض من المبادرة هو خلق فرص عمل جديدة للمرأة الريفية، موضحًا أن الصعيد استحوذ على النسبة الأكبر من القروض للسيدات بما يعادل 85% أى 6430 مواطنا بقرى حياة كريمة.

وتابع،"البنك حريص على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات من خلال إسهام البنك في تعزيز وخلق الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن القروض الممنوحة للمرأة 5 مليار و8 من عشرة بمعدل 31 الف متوسط 65 ألف، موضحا أن هناك 5390 سيدة يعملون في البنك، وهناك دور أيضا فى سداد ديون الغارمات وتوفير لقاح كورونا، ونعمل على الأسرة فى الريف من كافة الجوانب