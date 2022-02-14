انقطاع مياه الشرب عن مدينة ملوى اليوم 3 ساعات لأعمال الصيانة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، أنه سيتم انقطاع المياه عن مدينة ملوي، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، الموافق 14-2-2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ولمدة 3 ساعات، وذلك نظراً لقيام فرع المياه بملوي، بأعمال الصيانة داخل المحطة الرئيسية بقرية المعصرة بملوي، حيث ناشدت الوحدة المحلية من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

فيما تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، على مدار يومين متتاليين 14 و15 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.