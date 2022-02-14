انقطاع مياه الشرب عن قرى بشبين القناطر 18 ساعة لإجراء الصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قرية تل بنى تميم مركز شبين القناطر، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين الموافق 14 فبراير الجارى ولمدة 18 ساعة.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذى لربط خط مياه قطر 400 مم جديد المغذى للقرية.

وتابعت الشركة، أنها ستوفر بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى أو عبر المحمول على رقم 01200288880.