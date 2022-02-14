انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب نقل خط 1000مم بطريق القبارى

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء فى الساعة 10 صباحا، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، خاصة منطقة العجمى.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب ترحيل خط رئيسى 1000 مم بمنطقة طريق القبارى نظرا لأعمال توسعات الطريق، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق العجمى وحتى الكيلو 21، وسيتم اعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.