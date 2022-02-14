انطلاق أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الدورى الثانى للعراق

بيشوى رمزى

انطلق اليوم الاثنين، اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، في إطار دورتها التاسعة عشر، وذلك لمناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن جمهورية العراق صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في أبريل 2013وناقشت اللجنة تقريرها الأول خلال يومي وتقريرها الدوري الأول في يوليو 2018

وفي أغسطس 2021، تقدمت جمهورية العراق بتقريرها الدوري الثاني إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى أحاله إلى اللجنة إعمالا لنص المادة الثامنة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقد تضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية العراق ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.

وسوف تشهد الدورة التاسعة عشر مناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد رفيع المستوى لجمهورية العراق حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

هذا، وتنطلق الدورة التاسعة عشر اليوم الإثنين بجلسة افتتاحية تشهد حضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تنتهي أعمال الدورة يوم الثلاثاء 15/2/2022 بمؤتمر صحفي.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة ورد الدولة عليها.