اليونان تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورا

وأوصى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين المواطنين اليونانيين بعدم السفر إلى أوكرانيا.

كما حث البيان أولئك الذين لم يغادروا أوكرانيا على تسجيل بياناتهم لدى السفارة اليونانية في كييف، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.