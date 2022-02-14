اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 01:22 م
أكرم القصاص
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اليونان تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورا

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:33 م
اليونان تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورا الشرطة الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حثت اليونان مواطنيها على مغادرة أوكرانيا "على الفور" وسط مخاوف متزايدة من شن حملة عسكرية روسية ضد أوكرانيا. 

وأوصى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين المواطنين اليونانيين بعدم السفر إلى أوكرانيا.

كما حث البيان أولئك الذين لم يغادروا أوكرانيا على تسجيل بياناتهم لدى السفارة اليونانية في كييف، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

 


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