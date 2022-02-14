اليوم السابع
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المستشفيات التعليمية تعقد أول اجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:06 ص
المستشفيات التعليمية تعقد أول اجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش الاجتماع
كتب ــ وليد عبد السلام

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عقدت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية أول اجتماع لقياداتها، برئاسة الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة وبحضور الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 وناقش الاجتماع عددا من الملفات الهامة والموقف التتفيذى لها، كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الهيئة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير ما يلزم لدعم التحول الرقمى داخل الهيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية. 
 
وتفقد الحضور مقر الهيئة، للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمقر ليتسنى للعاملين بالهيئة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفى الهيئة إليه ، بشكل تدريجى  كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
 
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المستشفيات التعليمية

الحى الحكومى

العاصمة الادارية

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