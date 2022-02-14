الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للمونوريل بأعلى جودة

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المشروعات القومية بأعلى معايير الدقة والجودة والتى من بينها مشروع القطار الكهربائي والمونوريل.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على تلبية احتياجات التطور الهائل الذى يشهده قطاع النقل و المواصلات في مصر ، من خلال التوسع فى الاعتماد على السيارات و الاتوبيسات والقطارات التى تعمل بالكهرباء.

وأضاف حمزة، أن البنية التحتية القوية للشبكة القومية للكهرباء في مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وجميع القطاعات بالدولة، لافتا إلى أن مشروع المونوريول و القطار الكهربائي يتم تأمين التغذية الكهربائية لهم على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار حمزة، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بعمل توسعات هائلة بشبكة النقل بشكل عام و الخاصة بأعمال تأمين التغذية الكهربائية للقطار الكهربائي والمونوريول بشكل خاص، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء على استعداد تام لتوصيل وتأمين التغذية الكهربائية لكافة مشروعات الدولة.