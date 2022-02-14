القوى العاملة: تعيين 91 شابا والتفتيش على 233 منشأة بالوادي الجديد

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 91 شابا ، منهم 4 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرص عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 104 شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 33 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 3 شكاوى ، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 71 ألفاً و 621 جنيها لـ 36 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 233 منشأة ، "دوري وحملات" ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 12 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 76 منشأة ، أسفر عن تحرير 16 محضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 11 قياس ميدانية ، وبحث شكوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن الإنتهاء من دورة على مهنة التفصيل والحياكة ، لـ 8 متدربات بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 140 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.