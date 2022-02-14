القوى العاملة: تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطى المحافظات

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيداً لاطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والدش، مشيرا إلي أنه بذلك يصبح وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة في محافظتي قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة ، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة في المراكز الثابتة.

وقال وزير القوي العاملة : إن وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وتفقد الوزير الوحدات الخمس الجاري تجهيزها لمتابعة تهيئتها داخل الورشة الفنية بديوان عام الوزارة، موجها بأهمية أن تكون تلك الوحدات مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات بصورة كاملة بأيدي عمالها وبأدواتهم ومعداتهم، مؤكدا بأنهم يقومون بهذا العمل لإيمانهم التام بأنهم يقدمون رسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي خريجي مراكز التدريب والوحدات الثابتة خلال العام الماضي وصل إلي 3270 متدربا من خلال تنفيذ 218 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة.

كما بلغ إجمالي المستفيدين من التدريب في الوحدات المتنقلة 2400 متدرب خلال 240 برنامج تدريبي على ثلاث مهن : التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التركيبات وبلغ إجمالي القرى التي تم تنفيذ الدورات بها 53 قرية ضمن القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".