اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 03:22 ص
أكرم القصاص
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القوات العراقية تعلن ضبط إرهابي داعشي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:00 ص
القوات العراقية تعلن ضبط إرهابي داعشي وعبوات ناسفة شمالي بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق الأحد، القبض على إرهابي تابع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، وضبط عبوات ناسفة، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الخلية الأمنية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه في سياق متصل، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة السادسة من ضبط (15) عبوة ناسفة من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية، ضمن منطقة الخيشات (تل الفرنسي) شمالي بغداد، مبينة أنه تم تطويق المكان وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة التابعة للجيش العراقي.

 

 


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العراق

داعش

بغداد

الارهاب في العراق

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