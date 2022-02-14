الفواخير مملكة جواهرجية الطين.. تعرف على خطة النهوض بالقرية فى مصر القديمة

كتب ــ سيد الخلفاوى

نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن مخطط تطوير قرية الفواخير بمصر القديمة الجارى تنفيذه، وخاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لها، والتحدث مع صناع الفخار، والتوجيه بحل كل المشاكل الخاصة بأهل الحرفة.

وتشمل أعمال التطوير:

. يتم تنفيذ إجراءات تشغيل المدرسة الخاصة بالقرية .

2. تشغيل المدرسة يضمن استمرار المهنة وتعليم صناع جدد على أيدي صناع القرية.

3. تشغيل كل الأفران الحديثة، وتركيبها فى أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب.

4. إعادة صياغة عقود الإيجار بين الصناع والمحافظة بما يحقق رضا الصناع.

5. تشكيل لجنة لفحص الحالة الفنية للأفران وعمل الصيانة الشاملة لها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

6. الانتهاء من إدخال المرافق كاملة للمنطقة

7. دراسة استحداث آلية لتسعير الغاز.

8. استكمال التشطيب الداخلي للورش والمصانع.

9. بحث إنشاء موقع للتسويق الإلكتروني للمنتجات وإقامة المعارض.

10 وضع المكان على خريطة المزارات السياحية.

11 تكثيف أعمال النظافة والإنارة بالقرية.

12 دراسة عمل تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين بها .

13 سيتم تكوين مجلس أمناء لقرية الفواخير تضم العاملين بها.

14 سيتم التنسيق مع وزارة السياحة لوضع الدعاية اللازمة لها لوضع المنطقة على أجندة الزيارات السياحية.

15 دراسة وجود مركز تكنولوجي داخل القرية للمساهمة في عرض المنتجات للحفاظ على المنافسة المحلية والعالمية.

16 – تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.