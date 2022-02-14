العراق: حريصون على تنفيذ أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان

بيشوى رمزى

استعرض القاضى أحمد المعينى عضو مجلس الدولة ورئيس الوفد العراقى، تقرير العراق الثانى لحقوق الإنسان، والذى يتضمن بنود مختلفة لتطبيق الميثاق فى جميع مؤسسات الدول العراقية.

وقال المعينى فى كلمته التى ألقاها أمام الدورة 19 للجنة حقوق الإنسان العربية أن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادق عليها.

وأشار المعينى إلى أن حقوق الإنسان اليوم فى العراق تمثل ركيزة اساسية فى الإصلاح خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية فى اكتوبر 2019 وماتلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطى فى العراق وتنظيم انتخابات مبكرة تنفيذا لرغبة التظاهرات وعقد جلسة لمجلس النواب فى مطلع 2022.

وأوضح أن الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادى والمعنوى لحقوق الإنسان فى العراق وبناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي.

وأضاف المعينى فى كلمته أن عودة العراق الفعالة إلى محيطه العربى وتعزيز علاقاته المختلفة مع الدول العربية وتبادل الزيارات واللقاء والتعاون مع تلك الدول هى السمة الزائدة اليوم نتيجة الرغبة الأبدية والصادقة فى أغلب المستويات الحكومية والشعبية.