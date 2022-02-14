الصحة: لقاح كورونا يحمى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من العدوى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا يحمى كبار السن من عدوى كوفيد19، وتابعت الوزارة أن اللقاح يقوى مناعة كبار السن ضد فيروس كورونا .

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا لجميع الفئات، مؤكدة أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.