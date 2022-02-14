الصحة الموريتانية تكشف عن ظهور حالات من الحمى النزيفية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، الأحد تسجيل حالتين خلال الأيام الماضية من حمى "القرم الكونغو" النزيفية، إحداهما بأحد مستشفيات نواكشوط، والثانية داخل البلاد.

وقال المدير العام للصحة العمومية الدكتور محمد محمود اعل محمود إن إحدى الحالتين تم اكتشافها في أحد مستشفيات نواكشوط، قد بدأت في التماثل للشفاء، وأن الحالة الثانية في أحد مستشفيات الداخل، دون تحديده.

وأكد ولد اعل محمود في توضيح نشرته وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك أن الحالتين قدمتا من نفس المنطقة، وهي منطقة رعوية في إحدى ولايات الداخل.

ونبه ولد اعل محمود إلى أن هذا المرض من الأمراض المستوطنة في غرب إفريقيا، ودائما تكتشف منه حالة أو حالتين سنويا في موريتانيا، وتكتشف عادة عند أشخاص تكون وظائفهم تقتضي مخالطتهم للحيوانات.

وقال ولد اعل محمود إن الوزارة أصدرت للمراكز والنقاط الصحية من أجل اليقظة ومراقبة الوضع الصحي، وأخذ المواطنين للحذر للازم.

وأضاف ولد اعل محمود أن الوزارة أعلنت اكتشاف الحالتين، والإجراءات المتخذة "تماشيا مع استراتيجية الوزارة بمكاشفة المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالصحة العامة".

وطمأن ولد اعل محمود المواطنين بشأن هذه الحمى، مردفا أنه تم إيفاد بعثات مشتركة بين الوزارة ووزارة التنمية الحيوانية لمراقبة الوضع، وعزل الحيوانات المشتبه به، والبحث عن الحالات الأخرى المحتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب.